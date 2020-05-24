針對下一屆台中市長選舉，交通部長林佳龍今（24）日鬆口表示「不會完全放棄再次參選的可能」，黨內其他熱門人選、立法院副院長蔡其昌則表示，會繼續勤走基層，傾聽民意；而另一位被盛傳也有各方人馬勸進的立委何欣純則表示，目前沒有規劃，一切言之過早。

據《自由時報》報導，林佳龍今天鬆口表示「不會完全放棄再次參選台中市長的可能」，何欣純指出，林佳龍是上屆台中市長，說出「不排除再次參選」，可以理解，她先前透露過蔡其昌準備已久，至於她自己目前沒有規劃。至於民進黨會不會有初選以及她會不會參加初選，何欣純則說，現在先全力因應肺炎疫情，目前沒有規劃且言之過早。

蔡其昌則表示，今年總統大選及立委選舉才剛結束，台中市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來新的建設和願景，現階段他將持續傾聽民意、勤走基層，只要對台中好的建設，他都會在中央大力為台中爭取。

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(中時電子報)