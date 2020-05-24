42歲陳姓男子22日下午5時許，發現49歲李姓女子獨自一人在新北市中和區興南路一段某ATM領錢，陳嫌待李女領完錢後持小刀行搶，得手3萬元後騎贓車、換計程車逃逸，警方23日循線逮捕陳嫌，竟發現他得手後第一時間竟前往北市三溫暖消費，當場訓斥他「實在太可惡！」

警方調查，陳嫌22日下午5時許騎乘贓車行經中和區興南路一段20號，發現李女獨自一人在ATM領錢，他頭戴安全帽、身穿藍色雨衣緩緩靠近，待李女領完錢後突然持小刀行搶，李女還沒來得及反應，陳嫌已搶奪手中3萬元逃逸。

中和警分局獲報立即展開追緝，調閱監視器發現陳嫌騎乘偷來的機車，往新店方向逃逸，又再搭乘計程車前往北市三溫暖消費，警方掌握嫌犯身分後在嫌犯住處埋伏，陳嫌23日下午5時許返家立即上前壓制逮捕。

警方在陳嫌家中查獲犯案工具小刀、安全帽、雨衣、贓款2萬8000元、帽子、拖鞋等證物，訊後依強盜及竊盜等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

(中時 )