現任民進黨屏東縣黨部主委許展維。（潘建志攝）

前屏東縣議員盧同恊。（潘建志攝）

民進黨地方黨公職選舉24日登場，屏東縣黨部主委由爭取連任的現任縣議員許展維，對上前縣議員盧同恊。此次選舉結果攸關下屆縣長提名權，兩人一大早就到戶籍所在的萬丹鄉保全宮投票，同為萬丹出身的兩人沒有互動，再次上演「萬丹內戰」。

此次是兩人第二度對決，上次選舉，許展維以5935票險勝盧同恊5497票，差距僅438票，非常接近。此次選舉屏東縣有投票資格黨員約1萬4900多人，全縣共設立16個投開票所，兩人一早就到萬丹投票所跟支持者打招呼，希望衝高選票。

盧同恊說，對手身為現任主委，此次選舉投開票所設置都「偷吃步」，像萬丹鄉並未設立在往年常設的萬丹國小，反而設在保全宮；東港鎮未設立在市區，反而設在郊區的下廍，周邊道路都很小條，意圖讓部分黨員搞不清楚。

許展維則反駁，他從登記後就已請假，投開票所設立都由黨部負責，他並不知情。這次因疫情影響，早就決定不商借學校為投開票所，萬丹保全宮已做為投開票所多次，黨員都清楚。東港、南州、林邊3鄉鎮為同一投開票所，選擇下廍剛好在3處中心點，東港市區因道路狹小反而不便。

選舉結果預計下午5時揭曉。此次屏東縣黨部主委選舉攸關下屆縣長及地方民意代表提名權，屏東縣長潘孟安因2任屆滿，主委對於有意角逐縣長大位的陣營格外重要，因此都希望贏得此役。

地方人士指出，此次選舉屏東地方派系均未強力發聲力挺誰，但私底下潘孟安系統較支持許展維，有意角逐下屆縣長的立委蘇震清較支持盧同恊。前縣長曹啟鴻挺立委鍾佳濱選縣長，此系統在這次選舉中較保持中立，可能待選舉結果後才會決定下一步。

(中時 )