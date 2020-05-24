新北市警察局「109年婦幼安全創意廣告比賽」開跑囉！為落實婦幼安全工作，健全完善保護機制，新北警婦幼警察隊除積極辦理各項婦幼安全宣導及防身術教學活動外，為了強化宣傳效果，每年都會固定舉辦「婦幼安全」比賽，希望吸引民眾對婦幼安全議題的重視。

今年辦理的婦幼安全創意廣告比賽邁入第9屆，每次的參賽作品都能看到高水準的表現，新北市政府警察局希望透過創意發揮，藉由影像教導市民朋友如何自我保護及預防危害，落實婦幼安全保護政策，非常有意義！比賽以個人或團體名義，不分年齡皆可參加。

期望透過創意廣告行銷婦幼安全觀念，啟發社會大眾對婦幼安全的正面思考，更讓影像的投射深植人心。新北市政府警察局「109年婦幼安全創意廣告比賽」自即日起熱烈展開，比賽獎勵豐厚，金獎（第1名）頒發面額3萬元禮券及獎盃1座（另取銀、銅、佳作等獎項），活動收件日期至2020年9月30日止（親送或郵寄皆可，郵寄以郵戳為憑），詳情可參見新北市警察局婦幼警察隊網站。

(中時 )