知性女主播丁靜怡接JET綜合台節目《大尋寶家》主持棒，首集邀請嘉賓崔佩儀擔任主考官，考核丁靜怡是否有資格來主持，讓她備感壓力，還特地把家裡的3個壓箱寶帶來節目鑑定，知名鑑寶家秦嗣林戲稱：「若寶物是假的話，妳就沒有辦法通過主持人的考核喔。」

節目由秦嗣林開場，介紹丁靜怡登場，他卻緊張到講不好，開場白狂吃螺絲，讓丁靜怡遲遲無法出場，差點讓錄影進度落後，成為意外「笑」果。秦嗣林特別獻花給丁靜怡，祝賀她接棒主持，丁靜怡透露自從答應接下主持棒，發現鑑寶專家們有太多粉絲，壓力真的很大。而崔佩儀出場自豪表示，每一次她帶來節目的寶物從來沒有「掉漆」過，還對丁靜怡嗆聲說：「我很想看看妳準備什麼寶物來，夠不夠格當主持人。」讓丁靜怡笑稱，「這比播報新聞還緊張。」

丁靜怡（左）接棒當主持人，由來賓崔佩儀考核鑑定。（JET綜合台提供）

丁靜怡帶來的寶物分別是媽媽非常珍愛的祥雲翡翠觀音、婆婆贈送的珍藏鑽戒，以及老公從國外買來犒賞她的名錶，對她來說，都是擁有珍貴回憶的物品。秦嗣林現場鑑定時語帶玄機，認為有象徵性意義的禮物，價格怎麼樣無需太認真，讓她也體會被鑑定者的心情，「平常看來賓帶寶物來鑑定，旁觀沒那麼緊張，今天自己帶寶物來，真的嚇死了！」

(中時 )