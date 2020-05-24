國民黨2020敗選後，黨內針對兩岸定位啟動改革委員會，堅不堅持九二共識形成兩派說法。國民黨副秘書長蔡正元今天在臉書上直言，民進黨廢棄九二共識，現在大陸也不提九二共識了，如果前陣子國民黨還喊，堅持九二共識，現在不就成了豬頭豬腦。

蔡正元指出，九二共識在過去的確有歷史性的貢獻，這個不容磨滅，但2016年後蔡英文廢棄九二共識，大陸也表現得無所謂，九二共識就沒有繼續的必要。

不過，國民黨內有些「長輩」不顧客觀形勢，還口口聲聲要逼迫，新任黨主席堅持九二共識，好像九二共識取代三民主義，變成國民黨的信仰，蔡正元說「這實在有夠無聊。」

蔡正元說，現在民進黨和國民黨都在談「中華民國」，其實是「一個ROC 各自表述」，也不必裝蒜。民進黨的「中華民國」是「台灣共和國」的代名詞，準備「台獨篡漢」過度用的；國民黨的「中華民國」，是「中華民族」的代名詞，表達「血脈綿延」的信念。

蔡正元認為，兩黨的「中華民國」根本是「咫尺天涯」，也不必吵什麼九二共識，國民黨只有一條路：「擱置九二共識」，堅持「一個中華民國」，其他的事等到兩岸真的開戰再說，如果沒有戰爭，就什麼都不用說。

(中時 )