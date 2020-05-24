才爆料喬丹當年「流感之戰」並非流感或食物中毒，而是罹患高山症的NBA資深記者兼「喬丹法則」作者山姆史密斯，24日繼續爆出喬丹在「最後一舞」紀錄片當中多處說謊，尤其是在紀錄片最後強調喬丹想爭第7冠，根本就是胡扯！

在「最後一舞」第10集尾聲，喬丹在鏡頭前表示，公牛很有機會爭奪1999年總冠軍，公牛老闆應在1998年奪冠之後，馬上跟所有人再簽1年合約，如果簽下皮朋、羅德曼、科爾、朗哈波與菲爾傑克生等人，他也願跟公牛再簽1年留下。

「說要爭第7冠，這是喬丹明目張膽編造的謊言，」山姆史密斯說，「我看到這部紀錄片很多地方，據我所知，喬丹都在說謊，雖然那些並非大事，但就像看電影一樣，他們都會聲明這是基於真實故事，但前提是這些故事要是真的才行。」

只是山姆史密斯早就因為自己在1992年出版的「喬丹法則」這本書，跟喬丹早已互看不爽，因為山姆史密斯利用自己身為公牛隨隊記者關係，全程紀錄1990-91年球季公牛首次奪冠過程，更把喬丹形容成一個態度傲慢且無情的「暴君」。

(中時 )