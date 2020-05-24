高雄大雨不斷，市長韓國瑜上任以來積極堆動路平、燈亮、水溝通，此次各界也高度關注高雄水患狀況是否改善。對此，韓國瑜表示，「天上要下多少雨老天爺決定，但退水的速度要由市府團隊來努力」，大雨過後檢討，並持續努力。

韓國瑜在臉書表示，昨（23）日上午八點召開豪雨災害應變中心第四次工作會議，針對積淹水點排除、滯洪池排空蓄洪、坑洞設立警示、機具運作、登革熱防治等議題進行討論，並與各區進行視訊連線，關心各地水情災況。

此次豪大雨，韓國瑜說，在水利團隊全體同仁的辛勞努力下，部分區域退水速度較以往快速，而119個積水點也在一天內消退，除感謝相關工作同仁，也要感謝市民朋友協助通報，讓市府團隊持續監控水情，同時肯定第一線同仁的努力和成果，對於做不好、需要持續改善的部分也要虛心檢討。

高雄市政府責請相關單位及區公所，針對此次積淹水原因與問題，迅速提交報告，讓市府團隊能夠記取相關經驗、加緊檢討，持續努力地治標、治本，讓民眾免受淹水之苦。

此外，市府團隊5月已將236處有安全顧慮的雨水下水道箱涵破損補強完畢，今年度也會陸續針對下一階段破損較小的900多處箱涵進行修繕，統計大小破損約有1萬500處，並依優先次序及嚴重程度持續修補完成。

(中時電子報)