人生平靜安樂就是福！知名主持人鄭弘儀，在節目上討論健康話題，提到自己曾經出過一次車禍，自己騎摩托車煞車失靈，因此撞上前面的轎車，當時指甲掀開看似輕傷，但卻痛到他讓他至今都心有餘悸，而一生難忘的，還有當時車主的當下反應。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中回想過去一次車禍，當時的他以機車代步，但因煞車疑似磨損而不太靈敏，因此他一直都很小心保持安全距離，直到某次不小心追太近，果真煞車不及直接「肉包鐵」撞上，而他因為不敢放掉煞車，因此無名指上的指甲直接整片掀飛，鄭弘儀說當時那個痛，「我實在無法形容，真的好痛！」。

鄭弘儀表示，自從那此車禍，一般人指甲頂端會有白色月牙，但他那根受傷的指頭上完全沒有，留下了永久創傷，而話鋒一轉，鄭弘儀說當時對方車主的反應也很驚人，就在他受傷握住手、明顯疼痛至極時，車主走下來直接無視他，馬上檢查車子有沒有損壞，讓鄭弘儀大傻眼。

(中時電子報)