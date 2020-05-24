美女作家陳玉慧挺蝴蝶姊姊，稱她當時真不該道歉，應該反擊，還建議她看電影《控制》。（中時資料照 周志長攝）

羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，女方揭發羅志祥眾多渣男行徑，還稱他跟「旗下女藝人」有長期不正當男女關係。被周揚青點名後，「蝴蝶姊姊」愷樂選擇在IG發聲道歉，不過，美女作家陳玉慧卻認為愷樂當時「真不該道歉」，她需要的是「反擊」，並建議愷樂好好看一下電影「控制」。

身為羅志祥「旗下唯一女藝人」，蝴蝶姊姊等於被周揚青點名和小豬有長期不正當男女關係，甚至直接被tag「讓蝴蝶去檢查身體」。愷樂沈默多日後，選擇在IG發聲：「我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」。

相當關注「豬揚戀」，多次在臉書發表感想的美女作家陳玉慧，22日在臉書PO文表示：「妳當時真不該道歉，因為沒搞清楚狀況，不能出招。看到妳一路還在裝笑，真的很為妳難過。

人生不能再用波浪號，而且何必和那種人在一起？明明都是處女座，卻沒學到危機處理，妳最大的問題是沒走自己的路，沒好好表現自己的個性，一直只是個『旗下女藝人』，加油，妳需要反擊，真的加油！去看一下那部好電影「控制」。」

陳玉慧是作家、電影導演及編劇，小說代表作品有《徵婚啟事》、《海神家族》等。不過大陸網友顯然不認同陳玉慧看法，紛紛回應「詛咒你老公以後也出軌，讓你感受感受周揚青當時的心情」、「尼瑪，都是什麼三觀？人家有公開戀人，你暗地裡偷腥，有理了啊！要麼就光明正大的公開競爭啊！羅志祥渣，三觀不正，為何女的也渣，喜歡渣的」、「所以說他聽話好控制的小三」。

羅志祥（右）發出7千字懺情文，還曝光與周揚青在巴黎牽手照。（摘自微博）

(中時電子報)