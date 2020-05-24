針對6／6罷韓當天是否回高雄投票？總統府前祕書長陳菊直說，「我回來投是應該的」。（柯宗緯攝）

6月6日罷韓投票在即，總統府前祕書長陳菊今（24）日早上回高雄參加民進黨公職改選投票，面對媒體問及當天是否會回高雄投票？陳菊直說，現在自己也沒有任何公職，「我回來投票這是應該的」。

媒體問及民進黨在罷韓中扮演的角色，以及是否回高雄投票？陳菊避答民進黨角色部分，但她認為罷韓這是高雄重要的公民運動，她會尊重高雄人的選擇，至於自己做為一個高雄人會善盡應有的責任，現在也沒有任何公職，回來投票是應該的。

至於近日高雄積、淹水，市長韓國瑜強調「退水的速度有較以往快速，而119個積水點也在1天內消退」。對此，陳菊直說，前任市長不好對於現任市長有什麼評論，但她認為人民有感，人民能夠感受，因為每次梅雨季、颱風期間，高雄雨量都一樣非常的大，「我不會說是在我的時候不努力，現在都很暢通」。言談之中，頗有為自己抱屈意味。

陳菊強調，所有的政府組織，一切都有一定的標準作業程序，「高雄市政府的文官非常優秀，我對他們很有信心」，汛期之前要有很多很多的事前準備，相信高雄過去我在的時候高雄市政府的水利單位等等也是如此，我都看到他們的辛苦，希望高雄愈來愈好。

媒體也追問，黨外之父郭雨新曾在1973年選過監委，陳菊是否會接掌監察院長？陳菊則說，假設性的問題不好答覆，但郭雨新先生是威權時代選的，當時是0票。針對下一步動向，陳菊表示，「我現在就是一身輕，就是先休息就好」。

(中時 )