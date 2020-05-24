「橋椿金屬」為國內上市公司，也是台商回流台中的指標性廠商。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府排除投資障礙協調會議，成熟的招商輔導機制廣受業界好評。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為鼓勵台商善用台灣優勢，回台升級轉型、加碼投資台灣，台中市經發局招商傳捷報，指標性金屬加工製造商「橋椿金屬」，將在台中投資13億元增設組裝及物流中心，其中一處選址位於高鐵台中車站地區第二種產業專用區，屬「低汙染、高端生產」，符合土地使用管制，有助產業生產技術提升、創造就業機會。

經發局舉行招商投資障礙排除協調會議，邀集都發局、環保局，共同協助企業面對面釐清法規適用疑義，盼協助廠商加速產業投資、拓展產線與製造能量。

經發局長張峯源指出，「橋椿金屬」為國內上市公司，也是台商回流台中的指標性廠商，主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，已是廚衛浴設備產業中全球第一大鋅壓鑄產品製造商，近來因產能再次提升，有新建組裝及物流中心計畫，朝智慧製造及技術創新邁進。

為加速排除企業投資障礙，經發局實地訪廠，由於橋椿擴廠其中一處選址位於高鐵台中車站地區第二種產業專用區，該地區於今年3月間調整土地使用管制項目，規定區內設施相關廢水、廢氣、噪音及其他公害，符合無汙染性管制標準。

經發局排除投資障礙協調會議自去9月至今，共舉行6次會議，協助23家廠商解決投資問題，促成近43億元投資金額，成熟的招商輔導機制廣受業界好評。

市府強調，「招商工作小組」將持續扮演投資推手角色，實地訪視及跨局處研商，在現行法規、制度及配套中快速釐清問題，協助企業及投資人排除投資障礙。

(中時 )