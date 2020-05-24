「港版國安法」將至，多個團體包括新民主同盟、社民連及工黨等，今早(24日)到西環中聯辦外抗議推行港版國安法，批評國安法違背《中英聯合聲明》，團體在現場拉起橫額，高叫「反對國安法，國安法催毀兩制」的口號，批評國安法損毀香港人應有的自由。有警方水炮車及銳武裝甲車到達中聯辦外戒備。另外，中聯辦門外的五星旗並未如期升起。

聚港媒報導，新民主同盟今早抵達西區警署外集合，一眾人遊行到中聯辦後，在現場高叫口號，批評港版國安法是違反《中英聯合聲明》，直指此舉是大陸撕破臉皮，將法例僭建在香港獨立司法系統之上。而社民連亦在現場拉起橫額，更將標語貼在中聯辦的門牌上，有人更嘗試將標語紙張拋入中聯辦，有警員在場警告團體的行為觸犯法例，要求停止。

此外，支聯會今日亦發起「平反六四」的長跑活動，以8人一隊分批由維園出發跑至中聯辦，沿途亦有高叫「反對國安法，反對以言入罪」等口號，有軍裝警在附近巡邏。

(中時 )