油價連4漲！國際油價攀升，原本本周汽、柴油每公升各應調升1.3、1.4元，但因觸及亞鄰最低價天花板，中油宣布明日凌晨零時起汽、柴油每公升各調漲0.5元及0.8元，調整後，95無鉛汽油升破21元大關，來到21.1元，累計5月初以來連續4周上漲，漲幅為3.5元，開車族加滿油箱要多支出175元。

台灣中油宣布，明天（5/25）凌晨零時起汽、柴油價格每公升調漲0.5元及0.8元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元。

中油表示，受美國本土頁岩油產量將創2年新低、全球新冠肺炎疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本周調價指標7D3B週均價為每桶33.26美元，較前周28.23美元上漲5.03美元，新台幣兌美元匯率貶值0.053元，國內油價依公式計算漲幅為14.42％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及1.4元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油僅調漲0.5元及0.8元，另0.8元及0.6元由中油吸收。

(中時電子報)