國外新冠肺炎疫情依舊嚴峻，美國民眾想恢復以往的正常生活可能還需要再等等。美國密蘇里州斯普林菲爾德格林郡（Springfield-Greene County）的1名髮型師確診新冠肺炎，在出現症狀依舊照常工作了8天，使至少91人可能受感染，目前相關當局目前已針對其服務過的客人和7位髮廊的同事展開追蹤。

根據《CNN》報導，斯普林菲爾德格林郡衛生局表示，目前已知確診的髮型師和被其服務過的84位客人，雖然在剪髮時都有配戴口罩，但仍會通知曾去過該店剪髮、有暴露在病毒風險之下的民眾接受篩檢，並期望該地疫情不會因此擴大造成防疫破口。

衛生局局長戈達德（Clay Goddard）表示，因為這名確診髮型師在替顧客剪髮時，有留下客人的確切資料，目前相關當局已順利聯繫上這些人，並對其展開追蹤；而當時一同在店內值班的7名同事，也必須一起接受病毒檢測。

報導也指出，這起群聚感染案例，使店家在遵守政府下達的歇業政令幾個星期後，重新開業時依舊可能造成病毒擴散的潛在危險曝光，顯示出美國仍有極高的社區感染風險，尚不宜解除禁令，民眾外出仍須多加小心防範。

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(中時電子報)