國內疫情趨穩，交通部觀光局推出第一階段「防疫旅遊」踩線團，即將在27日上路，至於第二階段「安心旅遊」補助方案，初步規劃方向也已出爐，這次將加入觀光巴士及觀光遊樂園，團費部分也提高至每人補助700元。不過，觀光局表示，目前尚未定案。

第二階段安心旅遊部分，觀光局初步規劃，自由行維持先前規劃，每房補助1000元，離島加碼一次；團客原先規劃每人每日補助600元，考量防疫旅遊遊覽車只能座一半，成本增加，提高至每人每日700元，每團上限3萬元，每家旅行社補助上限35團；若是3天2夜以上的長天數行程、入住星級旅館行程可再加碼，每團補助上限5萬元；離島團，每人每日1200元，每團上限7萬元；聘請導遊人員擔任隨團人員，每團每日額外補助1000元；另外亦規劃，推出觀光遊樂業每人免費入園1次及台灣觀巴2人同行1人免費優惠。

據悉，安心旅遊預算，初估約39億元，其中團遊預算12億元、自由行21.7億元、觀光遊樂業入園優惠預算3億元、台灣觀巴優惠預算1000萬元、地方觀光活動補助約2.2億元；可望帶動524萬人次出遊，可創造觀光效益190億元。

交通部常務次長祁文中說，安心旅遊目前還在討論階段，他還沒看到計畫內容。

交通部觀光局代理局長張錫聰說，只是在規劃、研議中的內容尚未定案，但必須提早作業，畢竟防疫旅遊即將展開，預計執行1至3個月。由於國內疫情逐漸趨穩，近期民眾也不斷出遊，一旦疫情許可，指揮中心宣布可以上路，就會馬上推出。

張錫聰說，相關內容上周已跟部長林佳龍報告，部長原則上認同，只是執行細項跟要點還沒呈報交通部，最快預計6月初報部。

(中時 )