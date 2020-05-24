高雄近日因梅雨季強降雨影響，造成部分地區小範圍積水、雖很快退卻，卻遭反韓團體批評，但隔壁的屏東縣東港鎮，卻有農民辛苦種植五個月、再2周就要收割的稻田，全因連日大雨泡水，部分田地甚至水淹及胸，粉專看不下去，製圖反嗆縣長「心裡還有沒有農民！」。

據《中天新聞》22日報導影片顯示，屏東東港鎮的近5百公頃農地泡水，全因連日大雨泡水，農民想搶收割都沒辦法，有農民下水想搶救稻作，卻發現水淹到胸口，岸邊的親友著急地要他小心，不要溺水。

原來，會淹大水的原因，正是因為，農田旁邊正在進行大排拓寬工程，大雨來臨前農民就已多次呼籲施工單位，要注意撤掉擋水板，但施工單位聰耳不聞，沒有及時拆除擋水板，導致大雨一下，水沒流進大排，全部倒灌進周邊5個里，面積遍布近500公頃的農田，附近一帶頓時成了水鄉澤國。

農民受訪痛心大喊，「幾甲地全淹光光，賠多少現在不想講了！」，而東港鎮長徐志雄受訪表示，幾百公頃的農地這次被大水淹光，所以導致這次災情損失很慘重。對於包商拆除太慢，導致將成熟的近5百公頃一期稻作泡水，造成農民重大損失，農民紛紛集結抗議，預計周一25日將開協調會，農民揚言一定要討回公道。

令人不解的是，疫情指揮中心指揮官陳時中23日晚間南下墾丁，邊巡視邊旅遊，宣傳「防疫新生活」，人氣爆棚，縣長潘孟安卻在旁跟緊緊，不少網友氣炸，痛罵「縣內南州鄉萬華村大水還未退，你跑來迎接阿中？」。

對比高雄市長韓國瑜被罵翻，屏東縣長潘孟安在墾丁逛大街卻被輕輕放下，粉專「韓黑父母不崩潰」今(24日)開酸，「潘縣長逛街吃生魚片，你心裡有想到損失慘重的農民嗎？」。

屏東東港鎮因連日大雨，農地被積水倒灌，近5百公頃農地被淹沒。(圖/翻攝自 中天新聞畫面)

(中時電子報)