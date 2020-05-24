520蔡英文總統就職典禮，國民黨主要政治人物包括前總統馬英九、黨主席江啟臣以及高雄市長韓國瑜未出席，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕則有出席，引來外界議論。對此，資深媒體人黃暐瀚提及，侯盧沒有那麼多政治的理由，出席是應該的，不必給予太多責難。此外，對於五都市長一起拍了合照，黃表示，這張照片是交通部長林佳龍拍的，他說林、盧示範了民主與風度，並表示這才是台灣「原來的樣子」！

黃暐瀚在臉書提及，他收到許多網友私訊問他，馬英九、江啟臣、韓國瑜都沒去蔡的就職典禮，新北市長侯友宜跟台中市長盧秀燕，是不是也不該去？對此，黃說他的答案很清楚，侯盧兩位市長，當然應該去。他說一個民選的直轄市長，去出席民選的總統就職典禮，在民主國家，一點問題都沒有，若不是為了防疫再加上路途遙遠，他覺得韓也應該去，尤其韓是蔡英文這次的對手，出席將更具意義。

不過，黃暐瀚認為，馬前總統覺得過去四年，這個總統並沒有說到做到，兩岸緊縮、外交頻斷，所以他拒絕出席；原本要出席的國民黨主席江啟臣，典禮前幾天，突然來個總統府密件洩漏，查都還沒查，就直接說是國民黨幹的，還「圍魏救韓」？簡直栽贓了。所以他們決定不去，有其「政治上的理由」。但侯盧兩位市長，沒有那麼多政治的理由，出席是應該的，也不必給予太多的責難。

黃暐瀚也指出，看到林佳龍在典禮中，拿手機請鄰座的盧秀燕幫他拍照，PO網時還標明，這是盧秀燕照的照片；隨後，五都市長，一起拍了合照，誰照的？是林佳龍。他說時間往前回推一年半，盧秀燕跟林佳龍在台中競選市長時，還爭得你死我活，寸土不讓。選舉過後，各自在不同的領域為台灣人努力，儘管政治上是對手，但政治之外，一樣可以是朋友。他說林、盧為大家示範了「民主」與「風度」，黃更直呼這才是台灣「原來的樣子」！

(中時電子報)