致災性大雨來襲，新北市長侯友宜24日上午前往淡水區視察防汛準備，他表示，新北市在防汛期間面對極端氣候，一定要做好排水工程，淡水區2017年至2019年花了近1億工程費，改善排水箱涵、側溝、涵管設施，盼解決積、淹水、道路塞車的問題。

侯友宜24日至淡水區視察重點防汛工程，立委洪孟楷、議員陳偉杰、鄭戴麗香、蔡錦賢也到場關心，一同聽取水利局業務報告。

侯表示，淡水台2線淡金路，只要遇到短延時強降雨，就非常容易積、淹水，造成竹圍、紅樹林這區塊大塞車，希望此路段在人行道下新設儲水池、過路排水涵管，能順利將水排至下游竿蓁林溝，解決台2線民眾的痛苦。

侯也接著至忠寮里上水尾橋視察。水利局長宋德仁表示，公司田溪上水尾橋至新厝橋段河川環境營造，兼具防洪、維護生態棲地、農民灌溉需求，也在大王廟旁，鋪造長達334公尺的親水步道，增添市民戶外休憩的新去處。

(中時 )