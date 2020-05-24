台鐵南下1267車次23日深夜在桃園高城路段發生碰撞事故，駕駛自述撞到人，但警消漏夜步行3小時來回巡視，都未發現遭碰撞的物體，24日一早鐵警繼續尋找仍無所獲，推測遭撞物僅遭輕碰，彈飛後自行離去，但事故也影響約100餘人。

台鐵南下1267次區間車，23日22點23分在桃園內壢間東正線K61＋800處，發生有一路人侵入路線遭撞及事故，台鐵立即停駛並發布簡訊，轄區茄苳消防分隊獲報也出動11人車，會同台鐵站務員和鐵警，在高城和永豐路段鐵軌協尋。

但一行人步行來回走遍3小時仍無所獲，一度擔心壓在火車下，不斷照燈一個個車廂下尋找，無奈仍無所獲，先以西正線單線行車，24日凌晨近1點時路線及班次恢復正常營運，事故車上100多名旅客由1273次現場接駁。

台鐵人員和鐵警擔心暗夜視線不佳、搜尋有誤，24日一早繼續沿高城和永豐路段鐵軌周邊搜尋，但頂著豔陽找了1個多小時仍無所獲，桃園站推測是僅遭輕微碰撞，彈飛後已自行離去。

(中時 )