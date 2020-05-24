又有百貨業者受新冠肺炎衝擊關閉，韓國最大連鎖百貨公司樂天百貨（Lotte Shopping）今（24）日宣布，今年內將關閉旗下121間實體店面。

韓聯社報導，樂天百貨今日宣布，受到新冠肺炎疫情衝擊，集團今年內將關閉121間實體店面。樂天購物一名管理階層人員表示，「公司已經決定加速出售較不賺錢的資產，以改善因為新冠肺炎疫情而受影響的財務體質。」

(中時電子報)