撐不住了！樂天今年將關121間店面 12:342020/05/24 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有百貨業者受新冠肺炎衝擊關閉，韓國最大連鎖百貨公司樂天百貨（Lotte Shopping）今（24）日宣布，今年內將關閉旗下121間實體店面。 韓聯社報導，樂天百貨今日宣布，受到新冠肺炎疫情衝擊，集團今年內將關閉121間實體店面。樂天購物一名管理階層人員表示，「公司已經決定加速出售較不賺錢的資產，以改善因為新冠肺炎疫情而受影響的財務體質。」 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #韓國 #樂天 #百貨 #121 #關閉 #樂天百貨 #實體店面 #衝擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 9年來首例 傳蘋果內部商討iPhone 12延至10月發表 10:422020/05/20 科技 小米MIUI 12新系統正式發表 5款手機6月率先升級 11:102020/05/20 科技 高鐵假期1周快閃 車票＋住宿比來回票便宜 12:212020/05/20 生活 謊稱雕塑身材當藉口 用12星座性愛圖片傳授房中術 15:252020/05/20 社會 超小氣 分析師預測iPhone 12蘋果不送有線耳機 15:332020/05/20 科技 陸戰隊12位新科蛙人今誕生 17:592020/05/20 軍事 蘋果AR眼鏡價格曝光 有望與iPhone 12同台亮相 18:022020/05/20 科技 陸戰隊天堂路 12蛙人挑戰成功 04:102020/05/21 地方新聞 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 12:392020/05/22 生活 花旗看未來一年高點10,200點 喊進12檔 04:102020/05/23 證券．權證 國際熱門新聞 左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻 - 國際 影》忍了75天！川普終於重拾最愛 公然違規被抓包 - 國際 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 - 國際 一關鍵錯誤 讓美實際確診率偏低？CDC認了 - 國際 讓全世界失望！接棒川普 彭斯上節目痛罵陸 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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