嘉義市過溝里長昨（23）日進行補選，無黨籍的林桂洲拿下469票當選，無黨籍陳發財獲得181票、台灣民眾黨吳慧玲獲得203票。對此，PTT名人「小商人（GTOKevin）」直呼這樣的結果很嚇人，並針對選舉結果進行分析。

GTOKevin表示，看見有板友討論嘉義補選的新聞，「我就想做個夢。」先簡單介紹此次候選人，1號林桂洲（無黨籍），黃敏惠人馬，還沒合併前的老里長。2號陳發財（無黨籍），國民黨市議員張敏琪辦公室主任，鎮安宮主委。3號吳慧玲（台灣民眾黨），政治素人。

GTOKevin指出，此次選舉民眾黨選得很好，且結果「好的很嚇人」，原因在於2號是宮廟主委，一堆市議員、議長、副議長力挺，在地立委也派人幫忙，結果最後一名。至於民眾黨的3號是完全素人，在地方上也沒什麼人認識，當初掃街「我還笑他說文化路沒幾個在地人，只是衝人氣的」，空戰也很有民眾黨的高水準，居然不是吊車尾，還贏了在地的2號。

里長選舉屬小型地方選舉，GTOKevin認為票票皆重要，一個沒撒錢的完全素人，能贏過有撒錢還有黑背景的人22票，其實是選得非常成功，「而且是非常扯的一件事情」，也證明選舉模式正在改變。

1號林桂洲為何能輾壓其他兩位，GTOKevin分析，雖1號背後沒有像2號那樣風光，只有市長黃敏惠、兩位縣區的立委送花圈，以及地方聞人洪鴻彬力挺默默動員，加上自己一步一步拜票，果然名不虛傳。

GTOKevin表示，此次開票結果，其實很多地方人士都很意外，從來沒聽過的民眾黨人選票數可以贏過宮廟主委，民心思變，選舉投票模式只會越來越進步，努力去選真的會有改變。最後他也強調，「以上純屬夢境，如有雷同，一定是巧合啦。」

(中時電子報)