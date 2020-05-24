強降雨騎車摔落大排 男遺體沖到情人碼頭 12:442020/05/24 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐姓男子22日騎機車因不明原因摔落大排水溝，家人發現他沒有回家，報警協尋。警方與海巡人員於23日上午11時許在興達港情人碼頭發現歐男的遺體，到場打撈。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐姓男子22日騎機車因不明原因摔落大排水溝，家人發現他沒有回家，報警協尋。警方與海巡人員於23日上午11時許在興達港情人碼頭發現歐男的遺體，到場打撈。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市湖內區歐姓男子22日騎機車在回家途中，疑似碰到強降雨，因不明原因摔落大排水溝。家人發現他沒有回家，報警協尋。警方與海巡人員於23日上午11時許在興達港情人碼頭發現歐男的遺體。 警方初步調查，歐男的機車地點位於湖內區鐵道巷大排旁，與他陳屍的地點相距超過5公里。警方研判，歐男可能在落水後，一路沿著湖內區排水溝漂到情人碼頭。 (中時 ) #男騎士 #強降雨 #湖內 #大排水溝 #海巡 #興達港情人碼頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨帶來苗縣強降雨 南庄鹿場21線路樹倒塌警方協助移置 11:422020/05/20 社會 當心未來48小時！專家揭風速強降雨可怕之處 19:242020/05/21 生活 西南氣流發威 明這波降雨最高峰！各地嚴防豪大雨 20:552020/05/21 生活 全台強降雨 蘇揆：各部會嚴陣以待 23:022020/05/21 政治 強降雨最高峰 今嚴防豪大雨 04:102020/05/22 社會新聞 避免強降雨帶來災情 台南新市4橋、2涵洞預防性封路 16:572020/05/22 生活 鋒面南移！慎防短時強降雨！南台4縣市豪、大雨特報 03:282020/05/23 生活 強降雨來襲 高雄農業局籲請注意疫病防治 12:062020/05/23 生活 周日只是中場休息！專家：鋒面下周回頭 這天起全台雷陣雨 18:542020/05/23 生活 一步一腳印 昔淹5天今1小時水退 04:102020/05/24 地方新聞 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 OL小隻馬外送妹爆紅 以為在國外竟是台灣這裡 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 詭異！台鐵報案撞到人 桃園消防搜2小時 人或動物都找不到 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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