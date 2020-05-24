歐姓男子22日騎機車因不明原因摔落大排水溝，家人發現他沒有回家，報警協尋。警方與海巡人員於23日上午11時許在興達港情人碼頭發現歐男的遺體，到場打撈。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市湖內區歐姓男子22日騎機車在回家途中，疑似碰到強降雨，因不明原因摔落大排水溝。家人發現他沒有回家，報警協尋。警方與海巡人員於23日上午11時許在興達港情人碼頭發現歐男的遺體。

警方初步調查，歐男的機車地點位於湖內區鐵道巷大排旁，與他陳屍的地點相距超過5公里。警方研判，歐男可能在落水後，一路沿著湖內區排水溝漂到情人碼頭。

(中時 )