台南市橫跨安南區與安平區的四草大橋屢屢發生輕生事件，今天(24日)上午10時許釣客發現橋下出現一具浮屍，警消打撈起已死亡多時的40歲男子，因身無證件，警方先以無名屍處理，這是四草大橋4天來第2件溺斃案。

四草大橋20日才有1名近40歲女子為感情而輕生，當場救溺不及喪命，24日再出現1具男性浮屍，在橋墩下載浮載沉時，被釣客發現報警。

屍體隨水流漂動，民眾報案屍體出現的地點不同，一度誤以為有兩具浮屍，驚動警方，救難人員到場時，確認僅有一具屍體，已離岸邊300公尺遠。

警消打撈屍體時，發現男性溺者已出現黑色屍斑，死亡時間起碼已約1天，身上除了找到一顆打火機，沒有身分證，男子外觀為中等身材，身穿藍色牛仔褲、暗灰色上衣，戴著卡西歐手表與手鍊，黑色休閒鞋，警方在附近遍尋不著死者機車，先依照無名屍處理。

面對台灣海峽的四草大橋，是鹽水溪出海口，一直是釣客最愛的休閒地點，一直以來輕生案件層出不窮，令警方頭痛，24日正值漲潮，風浪大，警方研判，出現在橋下靠內陸的無名屍，也可能從外海被浪衝進來。

(中時 )