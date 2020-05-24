夏宇童、小蠻及蔡尚樺近日錄衛視中文台《一袋女王》，暢聊「成敗就靠臨門一腳」的親身經歷。夏宇童有次跟媽媽出門吃飯，卻發現車子煞車線被剪掉，報案後苦無線索，整整憂心一周，連媽媽都嚇到不敢出門，直到跟經紀人喝咖啡時談到此事，鄰桌女生來要合照，並稱爸爸在警政署上班可以幫忙問一下，果然沒多久就順利破案，讓夏宇童終於可以安心。

夏宇童回憶當時，最後透過管委會找到行車紀錄器，看完影片才發現，原來作案者是吸毒犯，因為之前在附近被一輛白色的車子撞到，心有不甘，所以騎車溜進社區，路上隨機挑白色車子犯案，專剪白色車子的煞車線報復，夏宇童因此成為無辜受災戶，知道事情緣由的她終於可以安心，媽媽也可以正常出門了。

小蠻則是很小就開始打工，會加入「我愛黑澀會」是因工讀費可以漲到500元才答應，後來經紀人邀加入「九妞妞」，一開始她還拒絕不想當藝人，是經紀人一句「當藝人可以賺更多錢」，才讓她點頭加入。而蔡尚樺從小就想當主播，無奈不是本科系畢業，參加徵選通通落榜，好不容易進新聞台當記者，她每天比別人晚下班，還偷偷去翻主播、記者過音帶垃圾箱，苦練過音8個月，有天深夜被應酬回來的新聞部長官撞見，要她參加內部主播考試，終於讓她一圓主播夢。

(中時 )