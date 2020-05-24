海軍司令部參謀長敖以智向立委陳玉珍說明縣府中止「中海艦」進駐金門計畫案的原委。（陳玉珍立委辦公室提供）

敖以智中將向立委陳玉珍說明，海軍願意配合和協助保存工作。（陳玉珍立委辦公室提供）

1958年「823炮戰」期間擊沉2艘中共魚雷快艇的「中海艦」LST-201，日前已由海軍以1400萬元的廢鐵底價開標出售，讓金門鄉親和軍事迷同感不捨。立委陳玉珍建議軍方協助縣府與得標廠商對接，再確認是否仍有轉圜餘地。海軍則強調，全力配合相關保存事宜，但也說明大修估約需2億3000萬元。

中海艦長期擔負金、馬外島運補任務，1958年8月24日與台生艦在料羅灣外海與解放軍東海艦隊第6魚雷艇支隊6艘快艇爆發遭遇戰，結果台生艦遭到擊沉，中海艦尾部也遭魚雷重創，但它也擊沈2艘中共快艇，戰後由海軍修復繼續服役，迄2010年才退役，服勤長達64年之久，是海軍現存唯一的功勳艦。

海軍司令部15日證實，目前停靠在高雄旗津廠內的中海艦，在評估已無繼續運用的價值後，已在14日列為廢鐵以1400萬元的底價開標出售，讓不少走過烽火歲月的金門鄉親和軍事迷同感不捨。

海軍司令部參謀長敖以智日前向立委陳玉珍說明，2015年金門縣政府曾欲爭取「中海艦」無償撥用，進駐規畫中的新頭軍艦博物館，但因軍艦動力設備已拆除、船體狀況不良，連拖到金門都有困難，加上考量後續維管和專業保養問題，乃於2018年中止計畫。

敖以智中將指出，與中海艦同級的其它現役軍艦，去年養護費用高達3500萬元，海軍也評估中海艦若執行大修，至少需要2億3000萬元，經濟效益實在不高，在並無其他政府機關、教育團體申請撥用，加上碼頭停靠空間有限，後續有新船艦加入，將出現船席排擠問題，才決定將中海艦以船殼標售，內部重要物件均已先拆下保存。

針對金門縣政府日前提出「現地保存」的構想，敖以智也表示，目前尚未收到縣府來函，海軍願意配合和協助保存工作，但對於已決標案件，仍需於29日與廠商完成簽約，否則有違約之慮。

立委陳玉珍表示，對當年搭乘登陸艦往來台金的鄉親來說，其間存在深厚情感和共同記憶，更何況「中海艦」又是功勳艦，更具保存意義，期待軍方協助縣府與得標廠商對接，給予適時和必要協助。

(中時 )