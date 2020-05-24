受滯留鋒面及西南氣流影響，南台灣降下豪雨，導致高雄多處積淹水，中央公園民生網球場也成一片汪洋，民進黨議員黃文益23日在臉書發文質疑，早在去年9月就邀請市府相關單位會勘網球場，希望解決長期發生的淹水問題，但市府並沒有積極處理。對此，高市府表示，獲知網球場淹水後，便立刻前往搶救，至於球場排水問題，市府不會推卸責任，隨後會儘快改善整體排水系統。

黃文益臉書發文表示，108年9月18日他正式發文邀請養工處與運發局共同到中央公園民生網球場辦理會勘，希望能夠解決民生網球場淹水問題，但2單位互踢皮球，不願意重做排水系統來改善問題，只想以治標的方法便宜行事，如今一場大雨就把民生網球場變成「民生游泳池」，這也破壞了中央公園的生態池。

對此高市府也作出回應，民生網球場因為豪大雨造成積水，運發局已協同工務局養工處於23日傍晚雨勢暫緩後，立即緊急派員排除球場積水，運發局共調派5台抽水機應急，於傍晚約20時完成抽水機水管佈線，並抽水至夜間22時，但因夜間持續下雨，也顧及抽水機水管通過人行道，於夜間恐有行人安全疑慮，因此於夜間10時收起排水管線，暫停抽水。

市府也於24日凌晨5點，重新完成抽水機架設、佈線，繼續抽水工作，運發局局長許文宗一早除立即與工務局長吳明昌聯繫，確認後續處理方式，也在早上至現場視察，了解抽水進度與後續處理可能方案，中午11時，已經抽出超過一半的水量，預計下午完成積水排除；後續關於球場整體排水系統問題，市府表示，絕對不會推諉卸責，將偕同養工處儘快完成改善整體排水系統。

(中時 )