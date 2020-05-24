樂購蝦皮公司2018年製作1則「分手篇」廣告，暗諷競爭對手PChome網購送貨慢，PChome網購怒控樂購蝦皮公司，台北地檢署依《刑法》誹謗罪、《公平交易法》商業誹謗罪嫌起訴樂購蝦皮公司、商業營運總監楊晨欣、社群行銷經理廖宇凡。由於樂購蝦皮日前已於臉書粉絲團刊登道歉聲明，與PChome和解，獲PChome具狀撤告，台北地院判決公訴不受理，2大電商纏訟2年官司終於畫上句點。

2018年間，進軍台灣市場3年的蝦皮購物與本土電商龍頭網路家庭PChome之間的商戰打得如火如荼。樂購蝦皮公司2018年5月24日在臉書粉絲專頁刊登「Bye now, buy now分手篇」廣告影片，暗諷競爭對手PChome網購送貨慢、服務不佳且消極不負責任，PChome網購怒控樂購蝦皮公司。

雖台北地檢署曾一度不起訴，但高檢署將全案發回續查，北檢2度偵查後，認定廣告已貶抑PChome商業信譽，去年依違反《公平交易法》商業誹謗、《刑法》誹謗罪嫌起訴樂購蝦皮公司、製作廣告的楊晨欣和廖宇凡，案件由北院審理中。

今年5月6日，蝦皮購物在臉書粉絲團刊登道歉聲明，指「Bye now, buy now分手篇」網路廣告影片，內容使用「PChome24h購物」紙箱並引起毀損網家公司名譽爭議，深感抱歉，並強調已將廣告影片下架並不再刊登，在此對網家公司表達誠摰歉意。

由於蝦皮及網家公司達成和解，網家公司撤告，由於全案為告訴乃論之罪，北院諭知不受理判決。

(中時 )