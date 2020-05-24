新竹縣政府向原民員會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，又有好消息！原民會日前第三次核定補助尖石鄉「司馬庫斯道路改善工程（第三期）」等4條道路共8千6百萬元，將可大幅提升偏遠地區交通安全。

縣長楊文科表示，109年度中央目前已核定竹縣原鄉道路改善總經費1億4千多萬元，縣府將會持續協助爭取改善原鄉地區道路工程，落實照顧原鄉的政策。

原民處長雲天寶指出，這幾年持續辦理尖石鄉司馬庫斯道路改善工程，第一期將司馬庫斯大橋改善完成，第二期工程改善路段3.9公里，第三期也是最後一期，改善到部落約1.8公里的 路段，前後投入6438萬餘元，完成後將可維護旅客前往司馬庫斯的安全，也讓部落族人感受到回家的路更安全。

另，核定補助的有尖石鄉「石磊道路改善工程（第二期）」、五峰鄉「舊十八兒道路改善工程（第二期）」及關西鎮「六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）」，共8千6百萬餘元，預計將可提升原民地區居住環境品質，促進原鄉經濟產業發展。

雲天寶表示，這些原鄉道路改善工程陸續完成後，將可讓部落之間的聯絡道路更加順暢，原鄉偏遠地區生產的農產品也能方便運輸，更能帶動民眾到原鄉旅遊的安全性，活絡原民部落的產業經濟。

(中時 )