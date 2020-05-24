產油國減產、各國經濟陸續解封，國際油價持穩向上墊高，每桶價格重回30美元之上，國內油價也跟進調升。中油宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調漲0.5元及0.8元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元。

美國本土頁岩油產量將創2年新低、全球COVID-19（新冠肺炎）疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。中油本週調價指標7D3B週均價從每桶28.23美元上漲至33.26美元，台幣兌美元匯率貶值0.053元，國內油價依公式計算漲幅為14.42％。

中油表示，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及1.4元。惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅調漲0.5元及0.8元，另0.8元及0.6元由中油吸收。

因預期供應縮減以及需求回升的影響，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨5月21日收盤上漲1.3％，每桶33.92美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.9％，成為每桶36.06美元。5月來NYMEX原油漲幅已達80％，布蘭特原油也上漲43％。

分析師指出，在中國決定不對2020年設定經濟成長目標後，此舉可能被市場解讀為「北京當局對基礎建設的聚焦減少，這恐怕對石油不利，以致油價亞洲盤出現下挫走勢；不過，隨著各國疫情趨緩、決定放寬封城措施，汽油需求仍有逐步回溫的跡象。

路透社資料顯示，柏林、東京等大都市的交通壅塞程度已重返一年前水位；美國各地鬆綁防疫禁令也支撐汽油需求。即將來臨的陣亡將士紀念日（Memorial Day）長週末，通常是美國開車出遊季節的開端。

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