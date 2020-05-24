台北地院(陳志賢攝)

李姓男子今年3月間在網站上轉貼「蔡英文做票，必須下台」影片，內容質疑「蔡總統做票400萬張」。刑事局認為李男散布假訊息，依社會秩序維護法送辦。但法官認為，影片內容是針對政黨的評論，以及質疑選務工作是否不當，均屬於言論自由範疇，且內容不至於引發民眾畏懼或恐慌，影響公共安寧，裁定不罰。

刑事局接獲檢舉，指網友3月28日於臉書、YouTube散布標題『《蔡英文做票，必須下台》下集，蔡英文做票400萬張以上的真相！』影片，影片全長達23分53秒，並有中英文對照字幕。片頭為「讓全世界都知道21世紀民主的台灣，執政黨蔡英文如何在2020總統大選做票400萬張以上」，

影片下方稱，「民進黨慣用詐騙語做票來勝選！2020，中華民國總統選舉，執政者蔡英文夥同其黨羽，利用職權，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上，天理昭彰，處處露餡，已成歷史紀錄，作票手段骯髒卑劣，令人不恥!總統大選作票，視為國賊，全民應起而撻伐之！蔡英文必須下台！」。

警方約談北市PO影片的李姓男子到案，李男坦承未經查證散布影片，但辯稱影片是友人轉貼分享，他不知影片是何人製作，警詢後依社維法送辦。

法官認為，依該篇影片內容，是針對政黨評論以及對選務工作是否不當的質疑，均屬於言論自由範疇；縱使影片的假設語氣有誤導之虞，但無法證明會讓民眾產生畏懼或恐慌心理，影響公共安寧情事，因此諭知不罰。

(中時 )