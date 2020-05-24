直播》疫情記者會首度移師屏東 指揮中心又變最強業配 13:142020/05/24 中時電子報 中時、 林周義 、中時電子報、 尉遲佩玉 、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情記者會首度移師屏東，指揮中心桌上擺滿屏東好物，又變「最強業配」。(林周義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020/5/24 13:30 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會 衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，連兩天率領防疫團隊南下墾丁，今天也將首度在屏東召開例行的疫情記者會。 為推動國內旅遊，陳時中今天冒雨前往風吹砂參訪撈魚苗產業，接著又跟屏東縣長潘孟安品嚐全台海拔最低的港口茶，品嚐完港口茶後，一行人返回飯店，提前在下午1點半召開疫情指揮中心記者會。記者會還沒開始，桌上已經擺滿了檸檬、芒果、香蕉等多樣「屏東好物」，儼然又成為中央流行疫情「最強業配」。 (中時電子報) #陳時中 #屏東 #墾丁 #指揮中心 #疫情記者會 #最強業配 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #養生 #健康 #醫療 #醫藥 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏高鐵聯盟反對半吊子路線 04:102020/05/20 政治要聞 屏東石斑魚外銷美國 封櫃首航 04:102020/05/20 地方新聞 前麟洛鄉長涉貪汙一審無罪 二審逆轉改判8年6月 12:412020/05/20 社會 疫情記者會周日改到墾丁 陳時中：我自己也很想去 14:212020/05/20 生活 被封業配王 陳時中：讓大家認識水果、好地方 15:082020/05/20 生活 雨彈襲南部 高雄3山區停班課 04:102020/05/22 社會新聞 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 雨炸南台 多處淹水 山區停電 04:102020/05/23 地方新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 00:332020/05/24 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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