2020/5/24 13:30 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，連兩天率領防疫團隊南下墾丁，今天也將首度在屏東召開例行的疫情記者會。

為推動國內旅遊，陳時中今天冒雨前往風吹砂參訪撈魚苗產業，接著又跟屏東縣長潘孟安品嚐全台海拔最低的港口茶，品嚐完港口茶後，一行人返回飯店，提前在下午1點半召開疫情指揮中心記者會。記者會還沒開始，桌上已經擺滿了檸檬、芒果、香蕉等多樣「屏東好物」，儼然又成為中央流行疫情「最強業配」。

(中時電子報)