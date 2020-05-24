觀霧國家森林遊樂區山枇杷盛開的花朵。（圈谷資訊公司提供／羅浚濱新竹傳真）

觀霧國家森林遊樂區的生態資源豐富，是國內重要的森林研究資源據點，也因無光害，非常適合觀星，林務局新竹林區管理處6月將舉辦「雲霧中的花都」和「聖稜的星空」兩場活動，讓民眾一探山中的寶藏。

觀霧國家森林遊樂區有霧社櫻、十大功勞、棣慕華鳳仙花、台灣赤楊林、台灣檜木林等特色植物生態，也是霧林帶的代表區域，為讓民眾認識這些珍貴植物，新竹林管處6月13日將在觀霧舉辦「雲霧中的花都－觀霧原生植物欣賞與應用介紹」主題活動。

新竹林管處表示，活動邀請嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城，講解觀霧地區多元植物生態及特色植物，活動免收報名費，5月25日起開放網路報名。

另外，6月27日晚間將舉辦「聖稜的星空」主題活動，僅開放觀霧山莊住宿遊客報名，免收報名費用，已開放網路報名， 邀請台北士林社區大學講師洪景川，帶領參與民眾辨認夏季大三角、星雲組成、星座方位及夜空中的小知識等，領略聖稜星空之美。

新竹林區管理處表示，這2場活動是觀霧國家森林遊樂區「我是公民科學家」系列活動，民眾每參加1場即可集戳章1枚，集滿4個戳章便可獲得專屬精美好禮，更多活動資訊上「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁。

(中時 )