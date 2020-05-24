「小蜜桃姐姐」朱安禹可以說是兒童台姐姐界始祖，活潑、溫柔的她深受小朋友喜愛，顏值高又甜美的小蜜桃，婚姻路也很浪漫，小蜜桃在2011年閃嫁大陸富商李慎言，但她婚後卻屢被爆婚變、豪門婚碎，儘管朱安禹的婚姻接連遭放大解釋，但她仍平心靜氣，和老公攜手力抗補腦酸民。

朱安禹經歷水蜜桃姐姐、MOMO姐姐到現在的小蜜桃姐姐，但都無損她的高人氣。（圖／本報系資料照片）

女星朱安禹在2000年以兒童台「水蜜桃姐姐」出道，在親子頻道台約滿後轉MOMO親子台、改稱「MOMO姐姐」，最後在2008年再改為「小蜜桃姐姐」。朱安禹活潑、甜美又溫柔，深受小朋友喜愛，堪稱是兒童台姐姐界始祖，朱安禹的感情路也很浪漫，小蜜桃當年透過好友李威牽線，和李慎言認識。

男方背景也被起底，傳出李慎言身價高達新台幣10億，雙方都對彼此一見鍾情，李慎言對朱安禹展開熱烈追求3個月後，李慎言隔月就下跪求婚，小蜜桃自覺遇到對的人，幸福地點頭答應，並在2011閃嫁到上海，同年在W HOTEL席開42桌舉辦歸寧宴，朱安禹戴上價值不斐的鑽石項鍊與戒指，舉手投足相當甜蜜。

朱安禹2011年甜嫁大陸富商李慎言。（圖／本報系資料照片）

朱安禹婚後一度淡出演藝圈、專心相夫教子，她還甜蜜說：「以後我只唱歌、跳舞給他（李慎言）看。」朱安禹隔年生下兒子「Ray」、接著在2015年產下女兒「Rina」，成功湊得好字，不過小蜜桃當人妻、淡出螢光幕6年後，她在2017年接下大陸選秀節目《新聲有範》第三季主持棒，正式宣告復出，小蜜桃在節目中重拾她兒童天后的風範，擔任小選手們的心靈導師，給予小選手表演建議與情緒上的安撫。

朱安禹頂著「10億少奶奶」光環復出，但卻屢傳豪門婚姻生變，傳出老公因欠債人間蒸發，兩人還被爆早處於分居狀態，小蜜桃對於自己「被婚變」感到無奈，對外強調「請放心我沒事！」同時，她也代轉老公聲明稿，強調「夫妻感情穩定，家庭和睦幸福」，李慎言坦言生意上有一些起伏，但絕無人間蒸發，也與家庭、公司保持聯絡。

朱安禹近年屢「被婚變」，讓夫妻倆很無奈。（圖／本報系資料照片）

提到夫妻倆曾被傳婚變，小蜜桃就曾在節目上無奈表示，上海和台北其實不遠，她因此常回來參加聚會，但卻被報導成婚姻亮紅燈、回台找姊妹訴苦，小蜜桃則說：「我老公也覺得，難道就要減少回去(台灣)嗎」讓她直呼很困擾。

至於李慎言被指是10億身家的富商，小蜜桃則強調，丈夫是白手起家，靠著自己努力才有如今的成績，而李慎言的財務狀況，小蜜桃表示她大概知道，但沒有覺得先生的財務一定要給她管「很多東西他想要保有他的隱私，我完全可以接受」。

小蜜桃大方曬天倫、以實際行動粉碎婚變傳聞。（圖／本報系資料照片）

儘管小蜜桃的婚姻屢被唱衰，不過她對外仍平心靜氣解釋，而朱安禹對內則是一位好太太、好媽媽，在社群網站上總會看到小蜜桃PO一家四口照，小蜜桃大方曬天倫、以實際行動粉碎婚變傳聞。

(中時電子報)