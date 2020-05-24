高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日登場，多項民調顯示，罷韓投票有高機率將通過，對此，網友貼出一張過去馬路坑坑洞洞的畫面，直呼「這畫面恐怕要回來了！」

網友悲觀指出，韓國瑜的罷免投票恐怕會通過，過去民進黨統治高雄的日子又要回來了！蛇行、閃坑、防摔的本領就是這群罷韓市民的「光榮感」！感嘆難道這就是他們想要的高雄嗎？

貼文引來網友迴響，表示「他們就是喜歡躲坑」、「高雄人怎麼可能希望他們回來」、「如果韓國瑜被罷免，就知道高雄人喜歡什麼了！」

高雄馬路過去坑坑洞洞。(圖/韓黑父母不崩潰 臉書)

(中時電子報)