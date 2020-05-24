罷韓逼人太甚 網嘆：這畫面恐怕又要回來了 13:342020/05/24 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日登場，多項民調顯示，罷韓投票有高機率將通過，對此，網友貼出一張過去馬路坑坑洞洞的畫面，直呼「這畫面恐怕要回來了！」 網友悲觀指出，韓國瑜的罷免投票恐怕會通過，過去民進黨統治高雄的日子又要回來了！蛇行、閃坑、防摔的本領就是這群罷韓市民的「光榮感」！感嘆難道這就是他們想要的高雄嗎？ 貼文引來網友迴響，表示「他們就是喜歡躲坑」、「高雄人怎麼可能希望他們回來」、「如果韓國瑜被罷免，就知道高雄人喜歡什麼了！」 高雄馬路過去坑坑洞洞。(圖/韓黑父母不崩潰 臉書) (中時電子報) #罷韓 #民進黨 #高雄 #韓國瑜 #馬路坑洞 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠添生力軍 賴清德姪子入黨 04:102020/05/21 地方新聞 民進黨下一個目標？學者：韓國瑜完了就換他 08:072020/05/21 政治 算出投票率 韓黑遺憾：罷韓恐過不了門檻 15:262020/05/21 政治 罷韓大洩天機 他爆6月將出現「關鍵人物」 20:422020/05/21 政治 宅神：罷韓成功機率變了 黃暐瀚驚訝回問一句 22:572020/05/21 政治 罷韓活動今起跑 罷韓團體出手了？！ 09:342020/05/22 政治 綠媒老董：DPP內部有人不想罷韓 09:522020/05/22 政治 罷韓首日開跑 陳其邁「做這事」遭疑：為罷韓暖身？ 16:012020/05/22 政治 「韓國瑜像蔣經國」他吐露至今挺韓之因 14:232020/05/23 政治 分析罷韓手段 洛杉基用兩句話來形容「四賤客」！ 11:082020/05/24 政治 政治熱門新聞 高雄淹水韓國瑜慘了？粉專一張圖嗆爆陳菊 - 政治 韓國瑜這段話 網友全哭了：忌妒高雄人有這麼好的市長 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓網6字答案 數千韓粉大讚！ - 政治 高雄積水被罵翻 粉專1張圖反嗆：這裡太誇張！ - 政治 高雄補選國民黨派他？港媒驚爆：韓粉開始集結了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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