內政部長徐國勇24日在苗栗縣長徐耀昌陪同下，視察苗栗聯大路周圍地區排水改善工程。（巫靜婷攝）

內政部長徐國勇24日在苗栗縣長徐耀昌陪同下，視察苗栗聯大路周圍地區排水改善工程。（巫靜婷攝）

內政部長徐國勇24日上午，由苗栗縣長徐耀昌陪同下，視察苗栗聯大路周圍地區排水改善工程，營建署下水道工程處中區分處長沈益生簡報時指出，工程施作雨水下水道排水專管，採地下推進工法，使交通衝擊減至最小，目前施工進度已超前9.19％，預計明年5月完工，可有效改善南苗淹水情形。

南苗地區每逢颱風豪雨時，地表逕流依地勢，由西南側山坡匯流而下，經市區雨水下水道排入田寮排水，但因為排水路容量不足，常造成南苗地區淹水，加上聯大路開通與台13線上邊坡的逕流量，加劇道路側溝的負擔，常有地表逕流漫溢路面影響交通安全。

苗栗縣政府向營建署提出設施排水工程，內政部營建署以流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設，補助苗縣共3億4100萬元經費，分2標執行「苗栗聯大路周圍地區排水改善工程」，排水專管線路線全長1780公尺，從聯大第一校區聯大路口，沿校區西側轉後汶公路，最後排入後龍溪，第一標工程已於今年4月13日完工。

營建署指出，第二標工程已於去年7月29日開工，範圍主要位於後汶公路及尖豐公路，全面採地下推進工法施工，最深的10號工作井下挖達23米，為避免工作井落於台13線影響交通，已協調聯合大學配合提供部分校地作為工作空間，完工後可望改善台13線豪大雨時淹、積水情形，降低市區淹水潛勢。

徐國勇期許施工團隊能「如質」達成目標，另外他提到，疫情導致國內經濟受到影響，苗縣好山好水是旅遊的好景點，但因資源貧乏，都市化建設較其他縣市吃虧，未來若推動長照、托育及村里建設等，中央會與苗栗縣站在一起。徐耀昌則感謝內政部補助相關工程經費逾25億元，盼未來頭份市等排水改善工程，也能繼續獲得支持。

(中時 )