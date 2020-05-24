屏東縣政府特別準備月琴表演，邀請陳時中一同上台演出。(林周義攝)

台灣最南端社福據點-鵝鑾鼻日照樂活中心，在屏東縣政府歷時4年時間排除國家公園內水保、環保法規關卡興建下竣工啟用，屏東縣長潘孟安24日邀請南下墾丁宣導「防疫新生活」的衛福部長陳時中共同開幕，見證國境之南多元整合性照顧據點的設立，未來在恆春基督教醫院接手經營下，開啟偏鄉長者健康樂活的服務。

為歡迎陳時中部長南下為鵝鑾鼻樂活日間照顧中心開幕，恆春在地國寶級阿嬤陳英帶領著新生代，以一曲思雙枝調，即興創作吟唱，縣長潘孟安並致贈印有肖像的月琴給「防疫五月天」，感謝衛福部長期支持屏東推動長照據點的設立及台灣國家隊為台灣防疫工作的辛勞。

衛福部長陳時中肯定屏東在推動長照服務是全台優等生，並提及總統蔡英文除了關心墾丁的觀光旅遊，也別忘了長照是很重要工作，大家一起「樂活防疫樂活長照」。

縣長潘孟安表示，鵝鑾鼻日間照顧暨樂活中心是恆春鎮第2處日照中心，委託恆春基督教醫院經營管理，導入醫療巡迴服務，結合社區資源辦理老人機能訓練及各項促進老人健康預防、樂活據點的活動，尤其中心也開創照顧服務新模式，由長輩擔任「高年級實習生」，以在地新鮮水果製做霜淇淋，讓前來的民眾或遊客，可以享用屏東在地當季的水果洋蔥霜淇淋，及看看資深美少男少女為大家服務。

縣長潘孟安指出，屏東縣在落實「安居大社區」高齡者照顧的施政上以「一村里一據點」、「一鄉鎮一日照中心」為目標，目前社區關懷據點數已達359個據點，村里佈建密度達77.54%全國第一，預防延緩方案導入長照C站230處，日間照顧中心28個，布建21鄉鎮鄉鎮布建率63.64%，今年預計佈建完成至少新增6個鄉鎮以上，年底前鄉鎮涵蓋率可達82%，預計110年搭配前瞻計畫工程預計可達成一學區一日照之目標。

鵝鑾鼻日照樂活中心為兩層樓建築物，以舊派出所拆除後，原地新建，一樓提供社區長者動靜態健康促進課程及社團、社交活動，二樓則以日照中心為據點，提供恆春半島偏鄉及滿州地區長者失能、失智長者日間照顧服務，並輔以提供居家、老幼共學服務，此外中心也設置中央廚房，提供長者共餐、獨居老人送餐服務，滿足長者營養需求，讓長輩在鵝鑾鼻日間照顧暨樂活中心就像在自己的另一個家。

(中時 )