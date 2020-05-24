指揮中心指揮官陳時中今日表示，鼓勵民眾一起樂活旅遊，先從國旅開始，國外旅遊還要慢慢等，解禁一步步來。交通部觀光局也提前規劃第二階段「安心旅遊」補助方案，初步規劃將觀光巴士、遊樂園均納入補助，自由行及團客補助方案，則依循往例補助。業者認為，該措施雖雨露均霑，但自由行補助仍循以往慣例補助旅宿業太侷限，實屬怠惰。

旅行商業同業公會全國聯合會政策發展委員會召集人高洺塗說，這3個多月來自己不斷呼籲補助振興要「快、狠、準」，認同安心旅遊初步規劃的方向，是一個雨露均沾的振興措施。

但談到自由行補助，高洺塗認為，目前國旅趨勢，自由行比例已達90％，民眾自由行補助仍依循過去2年7次補助方式，每房補助1000元，僅限在飯店旅宿業，觀光局依循往例的作為實屬怠惰。難道旅行社業者、餐廳業者、導遊群就不能承接自由行民眾業務補助？

高洺塗說，2020年是山脈年，已有許多旅遊業者早已在疫情期間承接7至9人座車包裝小團體方案，包括配合政策推行「脊梁山脈旅遊年」產品，主打阿里山、雪霸、奧萬大、合歡山、清境等輕旅行。

高洺塗表示，雖然觀光局說「此措施為三月立法院通過振興特別預算科目之執行。未來盼能回歸市場機制。」但是觀光局規劃這樣的方案如果腦袋能跟著業者進化，不僅能防止過去兩年，只補助飯店旅宿業者而流於「抬高房價再收補助款」「利用人頭核消」弊端，更能讓振興措施達到協助國旅業轉型目標。

(中時 )