蕭煌奇昨(5月25日)在華山中4A館直播開唱，連唱12首經典金曲。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇25日在華山中4A館舉辦「2020 TME LIVE超現場 蕭煌奇的周末晚宴」直播演唱會，梁文音擔任嘉賓。蕭煌奇透露最近有了「桃花」，爸爸強力推薦朋友的女兒和他聯誼，還拿女方照片給全家「參考」，據說是個面貌清秀的女子，面對爸爸全力推動，不斷催促兩人見面吃飯，他苦笑說：「我覺得好不自在，只能沉默以對。」他表示，目前是疫情期間，也不宜群聚，但仍希望疫情能盡快平息，希望在9月生日時舉行一場真正的「辦桌」演唱會。

蕭煌奇昨以藍色緞面西裝出席直播演唱會，現場布置宛如貴族燭光晚宴，他開玩笑說：「怎麼沒有餐可以吃？」除了演唱《侯鳥》專輯中的〈候鳥〉、〈天亮就分手〉、〈城市的光〉、〈英雄小說〉等新曲外，也獻唱〈一筆勾銷〉、〈你是我的眼〉等12首金曲。他還臨時起意和主持人黃子佼「飆高音」，兩人比拚演唱〈你是我的眼〉，連升5key後，黃子佼投降認輸表示：「怎麼可能唱得贏歌王！」

梁文音也盛裝赴會，大露美背，她一登場就感謝蕭煌奇邀請，「疫情期間，沒工作真的比較辛苦，很謝謝老師邀請我一起演出。」兩人合唱〈和平分手〉之外，梁文音更加碼翻唱〈那女孩對我說〉，她也透露，身為首度翻唱此曲的女歌手，只要有網友翻唱，就會tag她的社群帳號，儼然掀起一股「對我說熱潮」。梁文音笑稱，〈和平分手〉堪稱朋友間的K歌金曲，朋友去KTV都會點來指名要跟她合唱，「大家都想挑戰蕭煌奇，有一次3個朋友都點，我就這樣陪唱了3次！」

蕭煌奇25日在華山中4A館直播開唱，梁文音擔任嘉賓。（環球音樂提供）

蕭煌奇25日在華山中4A館直播開唱，梁文音擔任嘉賓。（環球音樂提供）

蕭煌奇昨(5月25日)在華山中4A館直播開唱，連唱12首經典金曲。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇第一場「沒有觀眾的演唱會」，獻給「2020 TME LIVE超現場 蕭煌奇的周末晚宴」。（環球音樂提供）

(中時 )