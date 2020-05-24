台11線自小客車對撞 女駕駛命危 13:432020/05/24 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車輛對撞1人命危。(民眾提供／楊漢聲台東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車輛對撞1人命危。(警方提供／楊漢聲台東傳真) 24日中午12時10分許，台11線127公里處，一輛張姓男子駕駛北向南自小客，在該處與對向南向北自小客對撞。張姓男子與車內乘客受傷，對向小客車1位女姓駕駛(身份待查證)OCHA現於成功分院急救中。 警方表示，初步查看現場，本事故疑因北向南自小客雙黃線超車，視線不佳與對向車道南向北車輛對撞，詳細原因尚待交通事故調查釐清 (中時 ) #對撞 #駕駛 #小客 #男子 #北向 也許您會感興趣 推薦閱讀 Spotify與知名播客主羅根簽獨家協議 22:442020/05/20 財經 統獨對撞 研究台獨成陸新顯學 04:102020/05/21 焦點新聞 簽約交易金逾1億美元 羅根播客節目 Spotify獨家播放 04:102020/05/21 全球財經 高雄率先全解禁 首日場子冷清 04:102020/05/21 生活新聞 民進黨立委黃秀芳嚴重車禍！彰化八卦山2車對撞 3人送醫 08:362020/05/21 社會 飛來衝撞立委黃秀芳天旋地轉 遺憾對撞駕駛不治… 12:122020/05/21 社會 北上資金狂買A股 近9交易日流入超過180億人幣 12:302020/05/21 兩岸 立委黃秀芳對撞車禍原因曝光 轎車疑過灣跨越中線 13:522020/05/21 社會 雨客與花客 04:102020/05/22 藝文副刊 《半導體》導入邊緣運算 威盛Mobile360 M820獲認證 11:592020/05/22 財經 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 OL小隻馬外送妹爆紅 以為在國外竟是台灣這裡 - 社會 詭異！台鐵報案撞到人 桃園消防搜2小時 人或動物都找不到 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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