車輛對撞1人命危。(警方提供／楊漢聲台東傳真)

24日中午12時10分許，台11線127公里處，一輛張姓男子駕駛北向南自小客，在該處與對向南向北自小客對撞。張姓男子與車內乘客受傷，對向小客車1位女姓駕駛(身份待查證)OCHA現於成功分院急救中。

警方表示，初步查看現場，本事故疑因北向南自小客雙黃線超車，視線不佳與對向車道南向北車輛對撞，詳細原因尚待交通事故調查釐清

(中時 )