隨著TVBS《女力報到最佳拍檔》第四季上檔，特別推出網路版特別企劃，其中以料理單元最受歡迎，這次由楊晴及CP夫婦梁舒涵、曾子余教大家做韓國火紅的「400次咖啡」，結果三人手殘都沒有成功，曾子余還大開黃腔說：「你們以為400次很容易嗎？有誰可以400次？」讓一旁的楊晴及梁舒涵無言以對，氣氛瞬間變冷。

這次的「400次咖啡」試做了原味、巧克力、抹茶三種口味，而且要邊製作邊進行「你問我答」。楊晴選了原味，製作過程中她竟連環爆料，被問劇中最討厭哪一位演員並舉出討厭的事情？她秒出賣劇中老公：「羅平！因為他很愛畫鬢角和美人尖。」至於劇中誰最做作？她秒回：「陳謙文！因為他很愛補粉。」笑翻大家，曾子余笑說：「原來妳不喜歡男藝人補妝啊！」楊晴連忙解釋：「因為我太愛他們，希望他們不要生氣喔！」

CP夫婦梁舒涵、曾子余接著挑戰400次抹茶、巧克力，梁舒涵問曾子余在劇中最討厭誰？曾子余秒回：「王建復！因為只要天氣好他都會約我出去騎重機，但我剛好都要拍戲，而且髮型會亂掉，讓人心癢癢。」

最近迷上重機的曾子余，前陣子考上重機駕照，他覺得人生中能騎重機環島是一件很棒的事情，目前也正在朝著這方向前進，希望老的時候可以有東西值得回憶。

(中時 )