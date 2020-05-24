台南邀南下 陳時中：有適當安排都想去 13:502020/05/24 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南邀南下，陳時中：有適當安排都想去。(圖/截自指揮中心直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今首度移往屏東舉行，台南也透露出想邀請指揮中心南下的意願。對於是否有可能再南下，指揮官陳時中說，台灣每個地方都很好玩，只要有適當的安排都會想要去。 (中時 ) #陳時中 #台南 #中央流行疫情指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 陳時中出席520總統就職典禮 翹腳放鬆超自在 12:572020/05/20 生活 連13天零確診 陳時中收到玉荷包：代表很多0 13:522020/05/20 生活 疫情記者會周日改到墾丁 陳時中：我自己也很想去 14:212020/05/20 生活 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 20:392020/05/23 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 22:262020/05/23 生活 陳時中花襯衫現身 穿上木屐拚國旅 22:372020/05/23 生活 陳時中訪全台最南日照中心 縣長致贈特製月琴 09:512020/05/24 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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