中央流行疫情指揮中心今首度移往屏東舉行，台南也透露出想邀請指揮中心南下的意願。對於是否有可能再南下，指揮官陳時中說，台灣每個地方都很好玩，只要有適當的安排都會想要去。

(中時 )

#陳時中 #台南 #中央流行疫情指揮中心