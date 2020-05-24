中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，國內今日無新增病例，昨（22）日新增190例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,526例（含69,545例排除），其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，411人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，台灣現在相對疫情趨緩，目前還是零確診，也只剩下20名確診病患正在留院治療，但相對起來，國際情勢相當緊張，包括北美、南美洲、甚至非洲都可以看見確診案例還是持續成長。

疫情指揮中心記者會移師屏東，屏東縣長潘孟安也出席記者會，更毫不客氣地秀出澎湃農特產品：愛文芒果及芒果乾、玉荷包、木瓜、檸檬、香檬、香蕉、洋蔥及洋蔥面膜及洋蔥醬油、胡麻油、有機米、黑豆、紅豆及紅豆茶、鳳梨酥、咖啡、紅藜、午仔魚、石斑魚、蝴蝶蘭、文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭、屏東好物伴手禮盒。共計25個品項。

指揮中心指出，全球累計523萬1,502例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國162萬4,957例、俄羅斯32萬6,448例、巴西31萬87例、英國25萬4,195例及西班牙23萬4,824例為多；病例中33萬7,037例死亡，以美國9萬7,097例、英國3萬6,393例、義大利3萬2,616例、西班牙2萬8,628例及法國2萬8,289例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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