中央流行疫情指揮中心今天宣布，滯留尼泊爾的10名國人已在昨天返台，其中四人有症狀，目前已送至醫院採檢，均為陰性。

指揮官陳時中表示，除這四名有症狀的國人送醫檢查外，其餘六人均入住集中檢疫所，目前仍在觀察中。

(中時 )