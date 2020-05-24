10名滯留尼泊爾國人返台 4人有症狀一採陰性 13:512020/05/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10名滯留尼泊爾國人返台 4人有症狀一採陰性。（示意圖/資料照 陳麒全） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天宣布，滯留尼泊爾的10名國人已在昨天返台，其中四人有症狀，目前已送至醫院採檢，均為陰性。 指揮官陳時中表示，除這四名有症狀的國人送醫檢查外，其餘六人均入住集中檢疫所，目前仍在觀察中。 (中時 ) #國人 #有症狀 #10名 #滯留 #尼泊爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 雷雨胞逼近中 吳德榮：明起3天防致災劇烈天氣 07:232020/05/20 生活 正視無症狀感染 嚴防破口 04:102020/05/21 生活新聞 梅雨重頭戲到！致災降雨時間曝光 08:122020/05/21 生活 今年首波西南氣流來襲 豪大雨警報暫勿前往山區 16:292020/05/21 生活 滯留鋒面南移 國軍第四作戰區官兵進駐屏東災防整備 16:532020/05/21 社會 西南氣流發威 明這波降雨最高峰！各地嚴防豪大雨 20:552020/05/21 生活 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 21:322020/05/21 生活 強降雨最高峰 今嚴防豪大雨 04:102020/05/22 社會新聞 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 萬華阿公店酒客遭砍 警追捕10名惡煞 17:592020/05/22 社會 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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