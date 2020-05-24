因新冠肺炎疫情衝擊，兩岸如今只剩5個航點，貨運業者希望開放更多航點讓客機純載貨，中央流行疫情指揮中心上周表示只要業者有合理規劃提出申請不會反對，今天指揮中心記者會上，媒體追問如今有無收到申請了？對此副指揮官陳宗彥表示，兩岸航點還是維持五個，貨運部分會再仔細盤點研究 ，目前航空業者尚未提出申請。

(中時 )