開放更多兩岸貨運航班？指揮中心：尚未收到業者申請 14:012020/05/24 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開放更多兩岸貨運航班？指揮中心：尚未收到業者申請。示意圖/資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情衝擊，兩岸如今只剩5個航點，貨運業者希望開放更多航點讓客機純載貨，中央流行疫情指揮中心上周表示只要業者有合理規劃提出申請不會反對，今天指揮中心記者會上，媒體追問如今有無收到申請了？對此副指揮官陳宗彥表示，兩岸航點還是維持五個，貨運部分會再仔細盤點研究 ，目前航空業者尚未提出申請。 (中時 ) #申請 #兩岸 #航點 #開放 #指揮中心 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部3階段解禁 疫情指揮中心踩煞車 12:142020/05/20 生活 雙鐵站票販售急煞車 交通部今再洽疫情指揮中心 11:132020/05/21 生活 防環保災難 指揮中心籲：外食使用可重複清洗餐具 14:202020/05/21 生活 賴清德造訪疫情指揮中心 關心檢驗量能等議題 14:462020/05/21 生活 桃園也在推安心餐廳 指揮中心認同 14:542020/05/21 生活 大轉彎 端午雙鐵站票、自由座不賣了 11:442020/05/22 生活 《農業科技》瑞基捐贈中央流行疫情指揮中心防疫設備 12:502020/05/22 財經 瑞基贈中央疫情指揮中心五組檢測防疫設備 14:012020/05/22 財經 端午連假 雙鐵仍不賣站票、自由座 04:102020/05/23 社會新聞 連續41天無本土個案 指揮中心：今日無新增病例 13:482020/05/23 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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