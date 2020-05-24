中央流行疫情指揮中心近期啟動防疫新生活，除鬆綁國內旅遊活動外，也盼能重啟藝文表演等活動，指揮官陳時中表示，目前開始會鼓勵相關活動重啟，文化部已有規劃包含國家交響樂團、市立交響樂團等都有活動開始，指揮中心對於室內建議留下約二分之一的空位，至於戶外若要實施隔離也不反對，會盡力與相關團體、單位商量如何做最安全。

(中時 )