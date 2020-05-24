演唱會、藝文活動何時重啟？陳時中：我們鼓勵復辦 14:002020/05/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 演唱會、藝文活動何時重啟？陳時中：我們鼓勵復辦。(圖/截自疾管署直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心近期啟動防疫新生活，除鬆綁國內旅遊活動外，也盼能重啟藝文表演等活動，指揮官陳時中表示，目前開始會鼓勵相關活動重啟，文化部已有規劃包含國家交響樂團、市立交響樂團等都有活動開始，指揮中心對於室內建議留下約二分之一的空位，至於戶外若要實施隔離也不反對，會盡力與相關團體、單位商量如何做最安全。 (中時 ) #商演 #活動 #陳時中 #演唱會 也許您會感興趣 推薦閱讀 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 陳時中出席520總統就職典禮 翹腳放鬆超自在 12:572020/05/20 生活 連13天零確診 陳時中收到玉荷包：代表很多0 13:522020/05/20 生活 疫情記者會周日改到墾丁 陳時中：我自己也很想去 14:212020/05/20 生活 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 20:392020/05/23 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 22:262020/05/23 生活 陳時中花襯衫現身 穿上木屐拚國旅 22:372020/05/23 生活 陳時中訪全台最南日照中心 縣長致贈特製月琴 09:512020/05/24 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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