蔣淯安跪在墾丁街頭跟女友求婚成功。(蔣淯安提供)

包辦今年SBL年度MVP與總冠軍賽MVP的台啤後衛「安佛森」蔣淯安，23日趁著跟台啤隊友前往墾丁度假，上演完美且浪漫的求婚成功戲碼，因為他很另類的選擇周星馳電影「整人專家」經典橋段，請隊友躺在地上排出「IOU」跟女友求婚。

「就跟電影整人專家情節一樣，我故意請我女友先到民宿樓上，然後請隊友躺在地上排好英文字母，在樓下用大聲公喊我女友名字，當場跟她求婚，」蔣淯安說，「我還記得排『I』的是王皓吉，潘向挺、簡祐哲、吳曉謹與李愷諺都有幫忙。」

不過蔣淯安坦承，這次會在墾丁度假期間跟女友求婚，完全是臨時起意，「主要因為是我訂製的結婚戒指，是在日本訂的，受到疫情影響，原本要到6月才拿到，沒想到我周四去付尾款，店家跟我說可以拿了，我才決定趁著度假趕緊求婚。」

蔣淯安的台啤隊友躺在地上幫他排出「IOU」英文字母，重點是為何要裸露上半身呢？(蔣淯安提供)

蔣淯安也很感謝老天作美，「因為我們周五剛到墾丁都在下雨，剛好趁著昨天雨勢稍歇，我才有辦法順利完成求婚，也跟大家好好玩水。我知道衛福部長陳時中剛好也在墾丁，只可惜因為他來的時候，墾丁現場都封街，我沒看到他本人。」

蔣淯安預計今年9月在台中舉辦婚宴，有可能不在台北補請，他笑著表示，「這樣可以剛好邀請大家來台中玩一趟，順便來參加我的婚宴！」看來才剛求婚成功的他，內心仍充滿著幸福喜悅。

(中時 )