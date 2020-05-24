臉書粉絲專頁「聲量看政治」PO出一張罷韓vs韓國瑜的Google SERP 10日分析，並表示罷韓的聲量與韓國瑜緊追緊咬，「罷韓仍未見完全樂觀」。（擷取自聲量看政治臉書）

致災性豪雨猛襲台灣，全台連日大雨，高雄、屏東受災慘重，高雄市長韓國瑜慘遭外界質疑。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」PO出一張罷韓vs韓國瑜的Google SERP 10日分析，並表示罷韓的聲量與韓國瑜緊追緊咬，韓國瑜為水患所苦，「但罷韓仍未見完全樂觀」。

連日豪雨使高雄多處淹水，使韓國瑜再度受到批評。韓23日前往岡山區潭底社區視察排水改善工程進度與防汛準備，並與副議長陸淑美、議員方信淵、宋立彬，以及當地區里長等人了解積淹水狀況，當地居民肯定市府的治水態度。高市府23日召開應變會議，韓國瑜表示，老天爺要下多少雨無法控制，但如何在最短時間將淹水退除是高市府一直以來努力的方向，此次119個積淹水點，在1天之內全數退水完畢，感謝水利局同仁長期努力，才有如此漂亮成績單。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」則PO出一張罷韓vs韓國瑜的Google SERP 10日分析，並表示就目前看來，罷韓的聲量與韓國瑜緊追緊咬，但仍有些落後。而這兩天的現況是，韓國瑜為水患所苦，似乎恐怕也不利於韓國瑜，但罷韓仍未見完全樂觀。

(中時電子報)