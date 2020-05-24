台北馬偕驚傳火警！北市消防獲報，位於台北市中山區中山北路二段的馬偕醫院，今（24日）下午1時40分左右發生火警，警消人員獲報到場，發現5樓竄出火苗，趕緊將病人疏散至一樓空曠處，並迅速將火勢撲滅，沒有人員受傷。

台北市消防局獲報後，調派水箱車12輛、雲梯車3輛、救護車3輛和46人出動救援。消防人員到場時醫院外觀已無狀況，院方人員已自行撲滅，並未造成人員傷亡，疏散約26人。初判疑起火地點在5樓嬰兒室內電線，但詳細起火原因仍待後續調查釐清。

(中時電子報)