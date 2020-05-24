台北馬偕5樓嬰兒室竄火 緊急疏散孕婦嬰兒 14:062020/05/24 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北馬偕醫院24日傳出火警。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北馬偕驚傳火警！北市消防獲報，位於台北市中山區中山北路二段的馬偕醫院，今（24日）下午1時40分左右發生火警，警消人員獲報到場，發現5樓竄出火苗，趕緊將病人疏散至一樓空曠處，並迅速將火勢撲滅，沒有人員受傷。 台北市消防局獲報後，調派水箱車12輛、雲梯車3輛、救護車3輛和46人出動救援。消防人員到場時醫院外觀已無狀況，院方人員已自行撲滅，並未造成人員傷亡，疏散約26人。初判疑起火地點在5樓嬰兒室內電線，但詳細起火原因仍待後續調查釐清。 (中時電子報) #台北馬偕 #馬偕醫院 #起火 #疏散 #火警 #火苗 #醫院 #火災 #傷亡 #病人 也許您會感興趣 推薦閱讀 電子聽診器數位醫療 防疫大利器 04:102020/05/20 地方新聞 中油橋頭油庫 邱志偉盼提高回饋補助 17:012020/05/20 生活 疫情未滅大水來亂 密西根2水壩潰堤萬人疏散 18:372020/05/20 國際 防災意識崛起 新保：善用保全服務打贏生存戰 10:592020/05/21 財經 保障火災受害者態度消極 王鴻薇怒斥市府是錢櫃門神 13:122020/05/21 政治 苗栗人陷大醫院迷思 04:102020/05/22 地方新聞 市議員為中華路火災業者請命 經發局：管委會協助攤商復原 09:492020/05/22 生活 國泰產險「住家保戶傘」住家風險有保障 16:102020/05/22 財經 倉庫火警緊鄰護理之家 住民急疏散無人傷亡 11:192020/05/23 生活 醫師疫情期間全減薪 恆基尚缺5000萬善款盼阿中幫忙 11:082020/05/24 生活 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 台北馬偕驚傳火警 5樓竄火緊急疏散病人 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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