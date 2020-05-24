北韓至今0人確診新冠肺炎，北韓國家衛生檢疫院院長樸明守日前表示，主要拜中央政府高度重視、及早展開嚴格防疫措施，加上地方政府確實落實政策，才能締造0確診成就。

全球爆發新冠肺炎以來，北韓至今仍未傳出疫情，針對0確診佳績，北韓中央緊急防疫指揮部成員、國家衛生檢疫院院長樸明守日前接受新華社專訪時指出，主要歸功於中央政府重視、及早進行防疫措施，以及地方政府、民間積極落實政策。

樸明守表示，為防範疫情入境，平壤很早就將衛生防疫體系升級為「國家緊急衛生防疫體系」，中央緊急防疫指揮部指示各級防疫部門在全國各地展開防疫工作，另外也包括進行隔離、宣導等工作來穩定情勢。

尤其4月11日勞動黨中央政治局會議上，通過了勞動黨中央委員會、國務委員會、內閣對抗疫情的共同決議書，並且要求加強國家緊急防疫工作。

樸明守指出，在中央政府帶領下，全國防疫工作因而能夠組織化，並且具有一致性，確保防疫物資的供應，以及大眾的衛生宣導。

除了中央政府超前部署外，顧明守指出，各級政府確實落實政策也是抗疫成功關鍵。他說，政府不只透過官媒增加宣導，也派出宣傳車向居民宣傳，居民出門必須配戴口罩，出入公共場所也要配合量體溫、消毒手部。

以平壤為例，各地鐵站、列車、電梯、公車等都有經過嚴格消毒，公車上也會持續播放防疫相關知識，乘客上車必須配戴口罩，各級商場、餐廳等也會進行消毒，顧客入內時必須量測體溫。

(中時電子報)